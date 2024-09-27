Nexans Türkiye, 'En Dijital Fabrika' Ödülünü Kazandı

NEXAS'IN İstanbul Tuzla'daki fabrikası, 42 ülkede faaliyet gösteren 90'dan fazla Nexans fabrikasının değerlendirildiği yarışmada 'En Dijital Fabrika' ödülüne layık görüldü. Ayrıca, Turkish Time tarafından açıklanan 2023 yılı verilerine göre Nexans Türkiye ; Ar-Ge'ye yatırım yapan ilk 10 şirket arasında yer aldı. Şirket ileri teknolojiyi ve otomasyonu üretim süreçlerine entegre ederek dijital çağın lideri olmayı hedefliyor.

Dijital dönüşüme içtenlikle inandıklarını belirten Nexans Türkiye, Levant ve Orta Asya Genel Müdürü Atilla Kurtiş, "Yenilikçi teknolojileri entegre ederek büyümeyi teşvik eden bir ortam yarattık. Aldığımız ödülün dünyadaki tüm Nexans fabrikaları arasında bir ilk olmasıyla dünyaya öncülük ettiğimiz için ekip arkadaşlarımla birlikte büyük bir gurur yaşıyoruz. Fabrikadaki çalışma arkadaşlarımızın her bir üyesi bu dönüşümde kilit bir rol oynadı. Tuzla fabrikamız, Nexans'ın dijital vizyonunu en iyi şekilde ortaya koyan, en yenilikçi ve ilk dijital fabrikası olmayı başardı. Nexans'ın Endüstri 4.0 ilkelerini benimseyerek, operasyonlarımızı sadece dönüştürmekle kalmayıp, süreçlerimizi yeniden tanımladık. Bu dönüşüm sayesinde artık karar alma süreçlerimizi etkileyen tüm veri setimizi dijital kaynaklarla besliyoruz ve Nexans'ın dijital fabrika kriterlerinin tamamını yerine getiriyoruz. Nexans Türkiye olarak dünya çapında daha büyük başarılara da imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.

'YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ÜRETME VİZYONUYLA HAREKET EDİYORUZ'

Nexans Global Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) Vincent Dessale, "Tuzla fabrikamız dünya çapında büyük bir başarı elde ederek, Nexans'ın dijital vizyonunu en iyi şekilde ortaya koyan, en yenilikçi ve ilk dijital fabrikası olmayı başardı. Sektördeki en yenilikçi ve güçlü fabrikalardan biri haline gelen Nexans Tuzla fabrikasının tüm çalışanlarını yürekten kutluyorum. Nexans'ta, dijital dönüşüm yolculuğumuz sadece verilerle ilgili değil aynı zamanda çalışanlarımızla da ilgili. Çalışanlarımız, gerçek zamanlı panolar, öngörücü bakım araçları ve kurumsal bir sosyal ağın iş birliği gücü ile donatılarak Nexans ailesinin her üyesinin sadece bir katılımcı değil, aynı zamanda bir yenilik sürücüsü olmasını sağlıyor" diye konuştu.

Vincent Dessale sözlerine şöyle devam etti:

"Nexans Türkiye, 2023 yılında Turkish Time tarafından açıklanan Ar-Ge'ye En Fazla Harcama Yapan 250 Şirket listesinde ilk 10'a girmeyi başardı. Nexans Türkiye'nin Ar-Ge merkezi, inovasyon ve araştırmalara verdiği öncelik sayesinde 2023 yılında 14 projeye toplam 33.273.366 ? yatırım yaparak bu başarıyı elde etti. Bu yatırımlar, Nexans Türkiye'nin sektördeki rekabet gücünü artırmış ve şirketi Ar-Ge alanında en fazla yatırım yapanlar arasında zirveye taşımıştır. Ayrıca, Nexans'ın Ar-Ge'ye olan bu güçlü bağlılığı göz önüne alındığında "En Dijital Fabrika" ödülünü kazanması yadsınamaz. Nexans Türkiye, Ar-Ge'ye yaptığı bu yatırımlarla sadece sektördeki liderliğini pekiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğin teknolojilerini şekillendiren yenilikçi çözümler üretme vizyonunu da kararlılıkla sürdürüyor."