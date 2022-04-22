Avrupa borsaları, Fed Başkanı Powell'ın 'şahin' açıklaması sonrası haftayı düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın mayıs toplantısında 50 baz puanlık bir faiz artışının "masada" olacağını söylemesinin ardından haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Madencilik şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satış sonrası gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,79 azalarak 453,31 puandan kapandı.

Stoxx 600 madencilik endeksi günü yüzde 3,65 değer kaybederek kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,99 azalarak 6.581,42 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,39'lık düşüşle 7.521,68 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,12 değer kaybederek 24.279,63 ve Almanya DAX 30 endeksi yüzde 2,48 düşerek 14.142,09 seviyesinden günü kapattı.

Hisseler düşüşte, tahvil getirileri yükselişte

Avrupa borsalarında bugünkü keskin düşüş, perşembe günü ABD borsalarında önemli ortalamaların daha düşük kapanış ve önceki kazançları geri vermesiyle dramatik bir geri dönüşün ardından geldi. ABD'de endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında da negatif bir seyir izledi.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin dün düzenlenen panelde konuşan Fed Başkanı Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söylemişti.

Powell, enflasyonun halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala destekleyici olduğuna işaret ederek, biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetmişti.

Söz konusu açıklamalar sonrası piyasalarda eylül ayına kadar yapılacak dört toplantıda da 50 baz puanlık faiz artışına gidileceği fiyatlanmaya başladı.

Dün yüzde 2,95 seviyelerine kadar çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün de yüzde 2,93 ile yükseliş eğilimini sürdürdü.

Yatırımcıların yakında izlediği verilerde, Euro Bölgesinde imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyetleri kapsayan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 0,9 puan artarak 55,8 puana yükseldi. PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.42 itibarıyla yüzde 0,51 azalarak 1,078 seviyesinden işlem gördü.