NEW JERSEY - ABD'de havaların ısınması orman yangınlarına neden oluyor ABD'nin New Jersey eyaletinin güneyinde yer alan Wharton Eyalet Ormanı'nda çıkan son 15 yılın en büyüğü olarak nitelendirilen orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi. ABD'nin New Jersey eyaletinin güneyinde yer alan Wharton Eyalet Ormanı'nda çıkan son 15 yılın en büyüğü olarak nitelendirilen orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi. New Jersey Orman Yangınları Servisinden yetkililer, doğal nedenlerle çıktığını düşündükleri yangının yüzde 70'inin kontrol edildiğini, buna rağmen incelemelerin sürdüğü bilgisini paylaştı. Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yıl şimdiye kadar yanan alan sayısının, son 10 yıldaki ulusal ortalamanın iki buçuk katından fazla olduğuna dikkat çekerek, şimdiye kadar 31 bin orman yangınında 12 bin 950 kilometre kareden fazla alanın yandığını kaydetti. Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 AA / Lokman Vural Elibol - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri New Jersey Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› NEW JERSEY - ABD'de havaların ısınması orman yangınlarına neden oluyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.