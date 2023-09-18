Nevşehir'de Jandarma Ekipleri Cayrokopter Destekli Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Nevşehir'de Jandarma ekipleri tarafından cayrokopter ile gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Nevşehir'de jandarma ekiplerince "cayrokopter" destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Avanos, Gülşehir, Hacıbektaş ve Kozaklı ilçelerinde cayrokopterle denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı tarafından görevlendirilen cayrokopter ile havadan yapılan denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen araç sürücülerine "2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu"nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulandı.

Açıklamada, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla hava araçlarının desteğiyle yürütülen faaliyetlerin sürdürüleceği kaydedildi.