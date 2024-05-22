Nesli Tehlike Altında Olan Endemik Balık Türü Acıgöl Dişli Sazancığı Hacettepe Üniversitesi'nde Yeniden Yerleştirildi

Nesli tehlike altında olan endemik balık türü Acıgöl dişli sazancığı, törenle Hacettepe Üniversitesi'ndeki Beytepe Göleti'ne bırakıldı.

Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla organize edilen etkinlik, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM) ve Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü işbirliğiyle düzenlendi.

TAGEM Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, törendeki konuşmasında, boyut olarak çok küçük olmasına karşın biyolojik olarak çok büyük bir önem taşıyan bir türün, doğala yakın bir ortamda neslinin devamını sağlayacak adımlar atıldığını söyledi.

Çalışmanın Türkiye'de ilk olduğunu dile getiren Atalay, bu tür balıkları en fazla tehdit eden unsurlardan birinin hatalı balıklandırma ve tür taşımaları olduğunu ifade etti.

Atalay, "Burada Türkiye'deki hatta dünyadaki en önemli tür taşımalarından bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Bu tür biyolojik korumalar bire bir habitat yerleştirme şeklinde nadir görülse de ülkemiz bu konuda son derece zengin. Hem florayı hem de faunayı korumak amacıyla bitkisel üretimde, hayvancılıkta bütün genlerimizi stoklayabileceğimiz 32 gen bankamız var." dedi.

Gen bankalarıyla asıl hedeflerinin türleri bu gibi habitatlara yerleştirmek olduğunu bildiren Atalay, "Bunun için işbirliklerini artıracağız ve farklı projelerle birlikte pek çok türe, böyle etkinliklere, hep beraber şahit olacağız. Nesillerin devamı için de gerekli gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

"Bakanlık olarak iyi bir işbirliği içerisinde bu konuyu ele aldık"

BSGM Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz da Acıgöl dişli sazancığının sayıca oldukça az ve nesli tehlike altında olan bir balık türü olduğuna dikkati çekti.

Türün devamlılığını, çok dar bir alandan alınıp, sayı olarak artırılıp üretildikten sonra çeşitli alanlarda yerleştirerek sağlamaya çalıştıklarına işaret eden Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak iyi bir işbirliği içerisinde bu konuyu ele aldık. Böyle bir etkinliğin kelimelerle ifade edilemeyecek bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bakanlık olarak böyle bir etkinliğin içerisinde yer almaktan, Genel Müdürlük olarak görev alanımız içerisinde yer alan bir konuyu bu şekilde gündeme getirmiş olmaktan son derece mutluluk duyuyorum."

"Elimizden gelen her türlü çalışmayı sürdüreceğiz"

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nün bütün evren ve canlılar için kutlu olması dileğinde bulundu.

Güran, töreni böyle bir günde gerçekleştirmelerinin kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, "Bu türün kampüsümüzde, biyoçeşitlilik içerisinde varlığını sürdürmesi bundan sonra bizim elimizde. Elimizden gelen her türlü çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Üniversite olarak biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilirliği kurumsal politika enstrümanı haline getirdiklerini ifade eden Güran, kampüsteki birçok türün zaman içerisinde üniversitelerinin katkılarıyla varlığını sürdürdüğü söyledi.

Konuşmaların ardından balıklar, proje yürütücüsü Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Doç Dr. Baran Yoğurtçuoğlu tarafından suyla buluşturuldu.

Törene, fakültenin biyoloji bölümünde öğrenim gören öğrenciler de katıldı.