Nepal'de Kutlanan Rato Machindranath Festivali Sona Erdi - Haberler

Nepal'de Kutlanan Rato Machindranath Festivali Sona Erdi LALİTPUR, 2 Haziran (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde inananlar, Rato Machindranath festivali sırasında Rato Machindranath'ın savaş arabasını çekiyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) LALİTPUR, 2 Haziran (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde inananlar, Rato Machindranath festivali sırasında Rato Machindranath'ın savaş arabasını çekiyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Xinhua / Güncel Nepal Güncel Haberler

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