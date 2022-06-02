Nepal'de Kutlanan Rato Machindranath Festivali Sona Erdi - Haberler

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Nepal'de Kutlanan Rato Machindranath Festivali Sona Erdi

Xinhua - Güncel
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Nepal'de Kutlanan Rato Machindranath Festivali Sona Erdi

LALİTPUR, 2 Haziran (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde inananlar, Rato Machindranath festivali sırasında Rato Machindranath'ın savaş arabasını çekiyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

LALİTPUR, 2 Haziran (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde inananlar, Rato Machindranath festivali sırasında Rato Machindranath'ın savaş arabasını çekiyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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