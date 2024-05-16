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NATO Komutanı: Rusya Ukrayna'da büyük bir atılım yapmak için yeterli güce sahip değil

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NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, Rusya'nın Ukrayna'da büyük bir atılım yapmak için yeterli güce sahip olmadığını belirtti. Cavoli, Rusya'nın Harkiv bölgesine yoğunlaştırdığı saldırılarına değinerek, stratejik bir atılım yapmak için gerekli sayıya ve yeteneğe sahip olmadığını söyledi.

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, Harkiv bölgesine saldırılarını yoğunlaştıran Rusya'nın, Ukrayna'da büyük bir atılım yapmak için sahada yeterli güce sahip olmadığını söyledi.

Cavoli, Brüksel'de yapılan NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın ardından basına açıklama yaptı.

Rusya'nın, son günlerde Harkiv bölgesine yoğunlaştırdığı saldırılarına değinen Cavoli, Ukraynalı meslektaşlarıyla yakın temas halinde olduğunu belirtti.

Cavoli, "Ruslar, stratejik bir atılım yapmak için gerekli sayıya sahip değiller. Hatta bunu yapabilecek beceri ve yeteneğe de sahip değiller." değerlendirmesini yaptı.

Rusya, son günlerde Harkiv bölgesinde saldırılarını yoğunlaştırarak, bu bölgeyi yeniden sıcak cephe hattına dahil etmiş ve 15 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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