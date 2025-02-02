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NATO'dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye de dahil olmak üzere tüm üye ülkelere savunma harcamalarını artırmaları yönünde net bir çağrıda bulundu. Rutte, "Çok açık konuşayım. Savaşa hazırlıklı olmalıyız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Almanya merkezli Bild gazetesine yaptığı açıklamada Rusya - Ukrayna savaşı ve NATO üyelerinin savunma harcamalarını değerlendirdi.

"TÜM NATO TOPRAKLARINDA DAHA FAZLA TANKA, SAVAŞ UÇAĞINA VE SİLAHA İHTİYACIMIZ VAR"

Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO topraklarına saldırmasını caydırmak için daha fazla para ve daha fazla endüstriyel üretim gerektiğini belirterek, "Amerika'dan Türkiye'ye kadar tüm NATO topraklarında ek üretim hatlarına, ek vardiyalara, daha fazla mühimmata, daha fazla Leopard 2 tankına, daha fazla F-35 savaş uçağına ve daha fazla silaha ihtiyacımız var. O zaman bize saldırmaya asla cesaret edemez." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ

Rusya'nın NATO'ya saldırabilecek konumda olup olmadığını sorulan Rutte, "Putin bunu bir an bile düşünmemeli. Bu onun için yıkıcı sonuçlar doğurur. Şu anda devlet bütçesinin yüzde 40'ını savunmaya harcıyor, bu da Rusya'nın milli gelirinin yüzde 10'una denk geliyor. Bizim o kadar harcamamız gerekmiyor ama yüzde 2'den çok daha fazlası gerekiyor." yanıtını verdi.

TRUMP'IN SİLAHLANMA BASKISI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupalı NATO üyelerinden gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 5'ini silahlanmaya ayırmalarını talep etmesine ilişkin olarak da Rutte şu değerlendirmede bulundu: "Trump son görev süresi boyunca bu talebinde genel olarak haklıydı. Bu girişim sayesinde daha fazla yatırım yaptık. Avrupalı müttefikler ve Kanada 2014'ten bu yana savunma için 600 milyar doların üzerinde harcama yaptı. NATO ortaklarının üçte ikisinden fazlası artık savunmaya yüzde 2'den fazla harcama yapıyor yine Trump sayesinde. Ancak daha da fazla yatırım yapmamız gerekiyor ve bunu nasıl ölçeceğimize önümüzdeki aylarda müttefiklerimiz karar verecek. Ancak sizi bir konuda temin edebilirim: Bu oran yüzde 2'den çok, çok, çok daha fazla olacaktır."

"SAVAŞTAN KAÇINMANIN EN İYİ YOLU"

Özellikle Alman ekonomisinin büyüklüğünün göz önüne alındığında, silah ve mühimmat üretimi konusunda çok daha fazlasını yapabileceğini belirten Rutte, Almanya'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini kaydetti. Gelecek aylarda pek çok Avrupa ülkesinde savunma harcamalarının artırılmasının tartışılacağına işaret eden Rutte, "Çok açık konuşayım. Savaşa hazırlıklı olmalıyız. Savaştan kaçınmanın en iyi yolu budur." diye konuştu.

NATO'dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız
Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAdam Bey:

Ruslar T-55’leri kullanıyor, nah 20bin adet. Bizim 3000 m48 var tekrar envantere alınmalı. Büyük savaşta eski silah yeni silah yoktur.

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Savaş için dahaçok silaha değil daha çok barışa ihtiyaç var silaha harcanan para ve ordulara harcanan para insana harcansa dünyanın hiç bir derdi kalmaz hepimiz bu dünya gezegeni üstündeyiz kime savaş açıyorsun kazancın ne ?

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Abd kurtulusu silah satmakta bukdu galiba

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Haber YorumlarıVahit Tutal:

Siz gidin konuşacağınıza

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