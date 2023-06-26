Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından '26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dedektör narkotik köpek 'Kongar' yoğun ilgi gördü.

Narkotik köpeği 'Kongar' ilgi odağı oldu

EDİRNE Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından '26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dedektör narkotik köpek 'Kongar' yoğun ilgi gördü

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin maddeyle mücadele çerçevesindeki çalışmaları devam ediyor. Okullarda öğretmen ve velilere seminer veren narkotik polisi, vatandaşlarla da her alanda buluşmaya özen gösteriyor. Uyuşturucu maddelere dikkat çekmek için narkotik polisi, kentin en işlek alışveriş merkezlerinden birinde 'Madde Bağımlılığıyla Mücadele' standı açtı.

Edirne'de polis ekipleri tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde '26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü' dolayısıyla açılan stantta vatandaşlar çeşitli broşürlerle bilgilendirildi.

Bir yandan açılan stantta vatandaşlara bağımlılıklarla mücadelenin önemi anlatılırken, dedektör narkotik köpek 'Kongar' ise yoğun ilgi gördü. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği dedektör köpek 'Kongar' gün boyu stantta şov yaptı. Hem vatandaşlar hem de çocuklar 'Kongar'ı severek fotoğraf çektirdi.