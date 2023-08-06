Nakliyat-İş Üyeleri FedEx ile Toplu İş Sözleşmesinde Anlaşamadı, Grev Kararı Aldı

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş üyeleri, ABD merkezli FedEx Ekspress ile sürdürülen toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine alınan grev kararına ilişkin basın açıklaması yaptı. Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, grevle ilgili yasal bildirimlerin yapıldığını belirterek, 'İşverenin bize vermiş olduğu teklifler kabul edilebilir değildir. FedEx işçilerine sözümüz var. Grevse grev yapacağız. Bizim amacımız grev yapmak için grev yapmak değil. Amacımız, ekmek davası, sınıf mücadelesidir.' dedi.

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş üyeleri, ABD merkezli FedEx Ekspress ile sürdürülen toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine alınan grev kararına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri, taleplerini içeren döviz ve pankart taşıyarak çeşitli sloganlar attı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, bugün, "sefalet ücretine, açlığa, sarı sendikacılığa karşı" tepkilerini göstermek ve FedEx işçileriyle dayanışma için toplandıklarını söyledi.

FedEx'te 19 Ağustos'ta greve gideceklerini dile getiren Küçükosmanoğlu, ücretler ve sosyal haklarla ilgili görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Küçükosmanoğlu, grevle ilgili yasal bildirimlerin yapıldığını belirterek, "İşverenin bize vermiş olduğu teklifler kabul edilebilir değildir. FedEx işçilerine sözümüz var. Yüzde 80'inin 'evet' demediği toplu sözleşmeyi Nakliyat-İş Sendikası imzalamaz. Grevse grev yapacağız. Bizim amacımız grev yapmak için grev yapmak değil. Amacımız, ekmek davası, sınıf mücadelesidir." diye konuştu.