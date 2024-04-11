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Myanmar'da Karen Azınlığından Silahlı İsyançılar Son Karakolu Ele Geçirdi

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Myanmar'da Karen azınlığından silahlı etnik isyancılar, Tayland sınırındaki Myawaddy kasabasında orduya ait son karakolun ele geçirildiğini öne sürdü.

Darbe karşıtı silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği'nin (KNU) sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, Piyade Taburu 275 garnizonunun kontrol altına alınmasıyla ilçedeki tüm ordu karakollarının ele geçirildiği belirtildi.

KNU açıklamasında yaklaşık 275 askerin geri çekildiği belirtilerek, askerler ayrıldıktan sonra ele geçirildiği iddia edilen silahların görüntülerini de yayımlandı.

Direniş gruplarının "firar eden askerlerin" izini süreceği kaydedilen açıklamada, "Halkı korkmamaları ve bizimle işbirliği yapmaları konusunda bilgilendirmek istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

KNU'dan yapılan ayrı bir açıklamada ise geri çekilen askerlerin Tayland'a geçerek oraya sığınmak istedikleri belirtildi.

ANI News'un haberine göre de yaklaşık 200 Myanmar askeri, sınırdaki Myawaddy'yi Tayland'a bağlayan Dostluk köprüsüne çekildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

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Kaynak: AA / Güncel

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