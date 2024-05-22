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Myanmar'da Budist Hacılar Kason Su Dökme Festivaline Katıldı

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Myanmar'daki budist hacılar, Kason Dolunay Günü'nde geleneksel Kason su dökme festivaline katılmak üzere Shwedagon Pagodası'nda toplandı. Bu önemli dini etkinlikte büyük kalabalıklar pagodalara akın ederek ibadetlerini gerçekleştirdi.

ÇEKİM TARİHİ: 22 Mayıs 2024

KONUM: Yangon, Myanmar

1. Shwedagon Pagodası'nda gerçekleştirilen etkinliklerden çeşitli görüntüler

Myanmar'daki budist hacılar, Kason Dolunay Günü'nde geleneksel Kason su dökme festivaline katılmak üzere Çarşamba günü Shwedagon Pagodası'nda toplandı.

Shwedagon Pagodası Mütevelli Heyeti üyesi U Boe Thin, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, bu sene 41'incisi kutlanan Kason su dökme festivalinin pagoda mütevelli heyeti tarafından her yıl düzenlendiğini belirtti.

Kral Buda'nın doğumunda ebelik yaptığına inanılan Bodhi ağacına büyük hürmet gösterildiğini ifade eden U Boe Thin, sıcak mevsimlerde ağacı serinletmek ve huzur getirmek için su dökme merasimleri düzenlendiğini söyledi.

Buda Günü olarak da bilinen Kason Dolunay Günü'nde Buda'nın hem doğumu, hem aydınlanması ve hem de ölümü anılırken, bu üç olayın da aynı gün gerçekleştiğine inanılıyor.

Önemli bir dini etkinlik olan Kason su dökme gününde büyük kalabalıklar pagodalara, tapınaklara, manastırlara ve stupalara akın ederken, pek çok kişi bu mekanlarda iyi ameller ve dini ibadetlerle meşgul oluyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Myanmar'ın Yangon kentinden bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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