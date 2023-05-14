Mustafa Şentop, Oyunu İstanbul'da Kullandı: "Seçim, Sükunet İçerisinde, Kurallara Uygun Şekilde Yapılıyor"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oyunu İstanbul’da kullandı. Şentop, “Seçim, sükunet içerisinde, kurallara uygun şekilde yapılıyor. Türkiye 110’a yakın seçim yaptı, 1950’den beri büyük bir olgunluk içerisinde geçiyor. Memleketimiz ve milletimiz için hayırlısı olsun. İnşallah akşam da sonuçları takip edeceğiz, bekleyeceğiz” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oyunu İstanbul'da kullandı. Şentop, "Seçim, sükunet içerisinde, kurallara uygun şekilde yapılıyor. Türkiye 110'a yakın seçim yaptı, 1950'den beri büyük bir olgunluk içerisinde geçiyor. Memleketimiz ve milletimiz için hayırlısı olsun. İnşallah akşam da sonuçları takip edeceğiz, bekleyeceğiz" dedi.

Mustafa Şentop, bugün saat 11: 00'de eşi Sabriye Toptaş ve iki kızı ile İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Şadıman Polat Çebi İlkokulu'nda bulunan 3295 numaralı sandıkta oy kullandı.

Toptaş, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık. Öncelikle bütün seçmenler, vatandaşlarımız için kolaylıklar diliyorum. Seçim, sükunet içerisinde, kurallara uygun şekilde yapılıyor. Türkiye 110'a yakın seçim yaptı, 1950'den beri büyük bir olgunluk içerisinde geçiyor. İki kızım ve eşimle beraber oyumuzu kullandık. Memleketimiz ve milletimiz için hayırlısı olsun. İnşallah akşam da sonuçları takip edeceğiz, bekleyeceğiz" diye konuştu.