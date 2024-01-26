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Atatürk'ün Turgutlu'ya Gelişinin 101. Yılı Törenlerle Kutlandı

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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelişinin 101'inci yılı, Uşak-İzmir seferini yapan trenle getirilen Atatürk portresi ve Türk bayrağının Turgutlu Kaymakam Vekili ve Ahmetli Kaymakamı'na verilmesiyle başlayan törenlerle kutlandı. Törenlerde halk oyunları gösterisi yapıldı ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri de törenlere katıldı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelişinin 101'inci yılı, törenle kutlandı.

İlçe garında başlayan törende Uşak- İzmir seferini yapan trenle getirilen Atatürk portresi ve Türk bayrağı, öğrenciler tarafından Turgutlu Kaymakam Vekili ve Ahmetli Kaymakamı Mehmet Akif Temur'a verildi.

Turgutlu Garı'ndaki tören halk oyunları gösterisiyle tamamlandı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende ise Kaymakam Temur ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenlere protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Turgutlu Manisa İzmir Politika Güncel Haberler

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