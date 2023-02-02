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Mustafa Adıgüzel: Fındıkta Saray Tarafından Desteklenen Uluslararası Haydut ve Tefeci Düzenine Son Vereceğiz

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, piyasada kilosu 63 liradan satılırken Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 58 ve 61 liradan fındık satma kararı almasını eleştirdi. Adıgüzel, “Peki bu saray operasyonunda bu, kimin hesabına yapılmıştır? Milletin hesabına değil, Ferrero hesabına; tefecilerin, yabancı kartelin hesabına yapılmıştır. Erdoğan sezon başında 53 lira açıklamasına rağmen fındık bu ilk darbeyi savuşturmuş bizim önerdiğimiz 70 liraya doğru hızlıca yol alırken bu hamle, TMO eliyle ikinci darbedir. Fındıkta saray tarafından desteklenen uluslararası haydut ve tefeci düzenine son vereceğiz” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, piyasada kilosu 63 liradan satılırken Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 58 ve 61 liradan fındık satma kararı almasını eleştirdi. Adıgüzel, "Peki bu saray operasyonunda bu, kimin hesabına yapılmıştır? Milletin hesabına değil, Ferrero hesabına; tefecilerin, yabancı kartelin hesabına yapılmıştır. Erdoğan sezon başında 53 lira açıklamasına rağmen fındık bu ilk darbeyi savuşturmuş bizim önerdiğimiz 70 liraya doğru hızlıca yol alırken bu hamle, TMO eliyle ikinci darbedir. Fındıkta saray tarafından desteklenen uluslararası haydut ve tefeci düzenine son vereceğiz" dedi.

Mustafa Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada, TMO'nun piysa fiyatının altında fındık satma kararına tepki gösterdi. Adıgüzel, şunları söyledi:

"TMO, dün sabah, yükselen fındık fiyatlarına, piyasa altından satış kararı alarak müdahalede bulunmuştur. Tıpkı döviz artışına Merkez Bankası'nın döviz satarak müdahale etmesi gibi TMO da fındık fiyatının önünü kesmek için, 63 liradan işlem gören fındığı 58 ve 61 liradan satış kararı almıştır. Bir anda fındık, 5 lira birden düşürülmüştür. Türkiye, bir günde 1,5-2 milyar zarar ettirilmiştir. Peki bu saray operasyonunda bu, kimin hesabına yapılmıştır? Milletin hesabına değil, Ferrero hesabına; tefecilerin, yabancı kartelin hesabına yapılmıştır. Erdoğan sezon başında 53 lira açıklamasına rağmen fındık bu ilk darbeyi savuşturmuş, bizim önerdiğimiz 70 liraya doğru hızlıca yol alırken bu hamle, TMO eliyle ikinci darbedir. Fındıkta saray tarafından desteklenen uluslararası haydut ve tefeci düzenine son vereceğiz."

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Kaynak: ANKA / Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi Mustafa Adıgüzel Saray Güncel Haberler

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