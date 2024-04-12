Muş'un Varto ilçesinde ilk kadın muhtar seçildi

Muş'un Varto ilçesine bağlı Çalıdere köyünde seçimi kazanarak ilçenin ilk kadın muhtarı olan 27 yaşındaki Bahar İncesu, mazbatasını aldıktan sonra projelerini hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki Çalıdere köyünde ailesiyle besicilik yapan İncesu, tespit ettiği sorunları çözüme kavuşturmak için muhtar adayı olmaya karar verdi.

Köydeki kadınların da desteğini alan İncesu, adaylık sürecinde kapı kapı gezerek köylülerin taleplerini dinledi, yapmak istediği projelerini anlattı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sınıf arkadaşı olan Deniz Durmaz ile yarışan İncesu, 62 seçmenin bulunduğu köyde 35 oy alarak muhtar seçildi ve ilçenin ilk kadın muhtarı ünvanını kazandı.

İncesu, AA muhabirine, ilk kez bir kadın olarak Çalıdere köyü muhtarlığını kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Adaylık ve seçim sürecinde zorluk yaşadığını belirten İncesu, "Köylülerin desteğiyle seçimi kazandım. 30 haneli köyde 62 seçmenimiz var. Sağ olsunlar köylülerin büyük bir kısmı beni destekledi. Kazandım ama zorluklar da oldu. İlk başta tepki aldım. İstemediler. 'Kadınsın, erkeğin yapamadığı işi sen mi yapacaksın?' dediler. Aynı zamanda hayvancılık yapıyorum. Hayvancılık işi çok zor bir meslek. Onu yapabiliyorsam muhtarlığı da yapabilirim dedim, kendime güvendim ve inandım. Sonunda da başardım. Mazbatamı alarak göreve başladım. Çok mutluyum." diye konuştu.

"Kadınlar bu süreçte beni yalnız bırakmadı"

Adaylık sürecinde kapı kapı gezerek köy sakinleriyle konuştuğunu ve taleplerini dinlediğini ifade eden İncesu, şunları kaydetti:

"Köylülere danışarak, onların da fikirlerini alarak çok güzel şeyler yapacağıma inanıyorum. 35 oy aldım, karşımdaki adayım 11 oy aldı. Kadınlar bu süreçte beni yalnız bırakmadı. Köylüler değişime gitmek istedi. Rakibim de sınıf arkadaşımdı. Aynı köyde 4 yıl okuduk. Hakkımızda hayırlısı olsun. Aramızda bir kırgınlık yok. Her şey güzel şekilde sonuçlandı. Ben mührü aday olmayan eski muhtar Engin Koç'tan aldım. Güzel bir süreç geçirdik, hiç kimse birbirini kırmadı."

Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden İncesu, "Bu süreçte biraz yıprandım. 8 ay boyunca çalıştım. Kapı kapı gezerek köylülerin görüşlerini aldım. Ben de yapacaklarımı dile getirdim. Aday oldum ve kazandım. Muhtarlığa yol, su ve taziye evi yapmak için aday oldum. İçme sularımız kötü durumda. Su deposunun yapımı yıllar öncesine dayanıyor. O yüzden yenilenmesini istiyorum. İlk önceliğimiz yol. Köyde yaşlılarımız var. Kışın zor şartlarda hastaneye götürüyoruz. Bunlar için çalışmalara başladık ve ilgili yerlere başvuruda bulunacağım. Yetkililerden destek bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Gurur duyuyoruz"

Köy sakinlerinden Leyla Yıldırım, "Her zaman olduğu gibi Bahar'ın muhtar olmasını destekliyorum. O benim kızım gibi. Bahar'la gurur duyuyoruz. Bahar'dan yol, su ve taziye evi gibi beklentilerimiz var. Herkes kadınları yadırgıyordu, 'aday olamazlar' diyordu ama güzel oldu. Köyümüzden kadın muhtarın seçilmesi çok güzel bir şey." değerlendirmesinde bulundu.