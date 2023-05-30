Muş'ta etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. 5 araç ve 35 evi sel nedeniyle hasar alırken ahır ve tarım arazilerini de su bastı.

Muş'taki sel felaketinde 5 araç ve 35 ev hasar gördü, 1 köprü tamamen yıkıldı

MUŞ - Muş'ta etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. 5 araç ve 35 evi sel nedeniyle hasar alırken ahır ve tarım arazilerini de su bastı.

Muş'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kırköy Beldesi'nde derenin taşması sonucu 5 araç, 35 ev ve birçok ahırda hasar meydana gelirken, bir köprü ise tamamen yıkıldı. İl merkezine 25 kilometre mesafedeki Kırköy Beldesi içerisinden geçen Kırgiz Deresi taştı. Dereden taşan sel suları ile bir köprü tamamen yıkıldı.

Sel felekati ile ilgili açıklamalarda bulunan Kırköy Belediye Başkanı Nahit Dizman, 35 evde hasar meydana geldiğini belirterek, "Her şey bir anda oldu. Bizim müdahale etme şansımız olmadı. Aniden bastıran taşkın, köprünün yıkılmasına neden oldu. Köprünün yıkılmasıyla beldenin 35 hanesine su bastı. Belediye garajımızda bulunan araçlarımızın 5 tanesi yarısına kadar su dolmuş durumda. Maddi zara çok. Altyapı kalmadı, üstyapıda zararımız var. Derenin 35 noktasında menfez açmak zorunda kaldık" dedi.

Meyve yonca tarlasının zarar gördüğünü ifade eden köylülerden Aydın Aslan ise, "Yaylada yağmurun yağmasıyla birlikte aniden sel geldi. Belediyenin oradaki eski köprümüz yıkıldı. Haliyle bahçelerimiz, bağımız kalmadı. Meyve bahçem ve yonca tarlam zara gördü" şeklinde konuştu.