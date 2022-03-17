Muş Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından kentte karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, karla mücadele ekipleri, trafik akışının rahatlaması için yol kenarlarında toplanan karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, ilkbaharı beklerken kentte yoğun kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Belediye olarak her zaman kara yhazırlıklı olduklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Kar yağışıyla ekiplerimiz 17 mahallemizde eş zamanlı çalışmalara başladı. Öncelikle ana arterlerin ulaşıma açılmasını sağladık. Akabinde ara sokakların temizliğini yaptık. Yol kenarlarında ve ara mahallelerde topladığımız karları şehir dışına taşıyoruz. Geçen yıl kurak bir mevsim yaşadık. Bu kar yağışının memleketimize bereket olmasını diliyoruz. Sorumluluğumuzun gereği çalışmalarımızı sürdüreceğiz."