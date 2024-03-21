Murat Kurum, Down sendromlu gençlerin işlettiği Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar'da Down sendromlu gençlerin işlettiği Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti.

21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü kapsamında Kurum, Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti. Kurum'u gençler "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısıyla karşıladı ve çiçek takdim etti. Gençlerle sohbet eden Kurum, şarkılar söyledi, fotoğraflar çektirdi.

Ziyarette bir genç Kurum'a, "Sizi çok seviyoruz, geldiğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah siz kazanacaksınız." dedi.

Kurum ise "31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesinde kuracağımız Tebessüm Kahveleri'ni sizlerle birlikte yöneteceğiz." ifadesini kullandı.