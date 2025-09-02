Murat Karayalçın: 'Partiyi Kayyuma Teslim Etmeyeceğiz'

(ANKARA) - Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Karayalçın, partisinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Yasalara göre bir tavır sergilenmiyor. Davaya bakılmadan dosya üzerinden karar veriliyor. 15-20 gün içinde her şey karara bağlanmış. Biz bu partiyi kapattırmayız. Biz bu partiyi kayyuma teslim etmeyiz. Çok yanlış yapıyorlar. Bakın borsa yeniden çöktü. 19 Mart'ı yeniden yaşayacaklar, yaşatıyorlar, Türkiye'ye yazık ediyorlar ama biz yılmayacağız. Biz ayaktayız, kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Halk TV'de Ece Üner'in sunduğu Halk Ana Haber programına konuk oldu. Karayalçın, partisinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasını değerlendirdi.

Karayalçın, adli tatil sırasında suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatarak, "Adli tatil bugün bitti. Daha dava görülmüş değil, insanlar dinlenmiş değil. Dosya üzerinden karar veriyorlar. Demek ki bu adli tatil sırasında, bu 14 Ağustos'tan sonra, 15-20 günlük süre içinde bütün bunlar karara bağlandı" ifadelerini kullandı.

"Bu girişimin parçası olanlar Cumhuriyet Halk Partililerden hak ettikleri yanıtı alacaklardır"

"Kimlerin kayyum olarak görevlendirileceğinin kararı alındı" diyen Karayalçın, Yüksek Seçim Kurulu'nun onayladığı kongrenin iptal edildiğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şimdi bunun nesini hukuki olarak değerlendirelim? Bu mümkün değil. Siyasi bir tavır alındı, siyasi bir değerlendirme yapılıyor. 9 Eylül bürokratik olarak, idari olarak bizim kuruluşumuzun gerçekleştiği gün. Bizim tarihimizde bizim başımıza çok işler geldi. İki kez partimiz kapatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mallarına iki kez el kondu. Biz hala buradayız. Biz devam ediyoruz, devam edeceğiz. Hem de daha büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. O nedenle bu girişim ve bu girişimin parçası olanlar Cumhuriyet Halk Partililerden hak ettikleri yanıtı alacaklardır."

"Yasalara göre bir tavır sergilenmiyor"

Ece Üner'in ilerleyen günlerde partinin nasıl bir yol izleyeceğini sorması üzerine Karayalçın, "Kuşkusuz bunun yollarını, onun yöntemlerini, nasıl olacağını, ne zaman olacağını genel merkezimiz, genel başkanımız, parti yönetimimiz karara bağlayacaktır. Yöntemi bilemem, söyleyemem. Buna ilişkin bir değerlendirmede bulunmam uygun olmaz ama o partimizin yöneticileri tarafından, başta genel başkanımız olmak üzere, herhalde açıklanacaktır, ortaya konulacaktır" dedi. Karayalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu işin yasal dayanağı da kalmış değil. Yasalara göre bir tavır sergilenmiyor. Davaya bakılmadan dosya üzerinden karar veriliyor. 15-20 gün içinde her şey karara bağlanmış. O çerçevede karar alınıyor, uygulamaya konuyor. Dolayısıyla bundan sonrasının ne olacağına ilişkin bir tahminde bulunmak mümkün değil. Biz bu partiyi kapattırmayız. Biz bu partiyi kayyuma teslim etmeyiz. Çok yanlış yapıyorlar. Bakın borsa yeniden çöktü. 19 Mart'ı yeniden yaşayacaklar, yaşatıyorlar, Türkiye'ye yazık ediyorlar ama biz yılmayacağız. Biz ayaktayız, kararlılıkla devam edeceğiz.

Vallahi biz tepkimizi haftada iki gün gösteriyoruz. Çarşamba günleri İstanbul'da, hafta sonları Türkiye'de. Bizim her mitingimiz bir öncekinden daha geniş kalabalıkları topluyor. Bundan daha ciddi bir gösterge olur mu? Ama onlar buna bakmaktan çok borsaya bakmaya eğilimlidirler. Borsaya baktıklarında da gördükleri durumun çok parlak olmadığı anlaşılıyor."

"Başka darbelere de hazırlıklı olmamız gerekiyor"

Karayalçın, Ece Üner'in "Bugün yaşananlar bir milat olabilir mi?" sorusuna, "Valla her gün o kadar çok milat yaşıyoruz ki ardı ardına... Ama yeni bir darbe vuruldu demokrasiye" diyerek yanıtladı. Karayalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ni zora sokacaklarını düşünüyorlar. Zaten bir süredir böyleydiler, böyle bir uygulamanın içindeydiler. Bizim 3 tane büyükşehir belediye başkanımız, 3 tane il başkanımız hapiste, 17-18 belediye başkanımız yargılanmakta, ilçe başkanlarımız da hapiste. Türkiye'de bu belediyeciliğin yüz küsur yıllık geçmişi var. Bu zaten belediyeciliğin kara yılı, belediyeciliğin kara yılı, siyasetin kara yılı, demokrasinin kara yılı. Darbe üzerine darbe geliyor. Başka darbelere de hazırlıklı olmamız gerekiyor."