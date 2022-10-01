Muğla haberi! Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Muğla habere göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı. Balan Dağı Marmaris Milli Parkı'nda av koruma faaliyeti icra eden ekipler, lastiği patlak 06 DDF 213 plakalı aracı durdurdu. Araçta Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmenle karşılaşan ekipler, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına durumu bildirdi. Jandarma ekipleri, yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlerle bu kişilere aracılık yaptığı iddia edilen sürücü C.E'yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Toros Dağları Jandarma Marmaris Muğla Güncel Haberler

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