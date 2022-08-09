Muğla haber... Muğla'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı Muğla gündem haberi: Muğla'nın Marmaris ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kadir B. idaresindeki 07 LT 863 plakalı minibüs, Mustafa Münir Ergün Caddesi Günnücek mevkisinde şarampole devrildi. Araçta sıkışan sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel AA / Sabri Kesen Marmaris İtfaiye Muğla Güncel Haberler

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