Muğla'da Yangını Çıkaran S.A. Tutuklandı - Haberler

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Muğla'da Yangını Çıkaran S.A. Tutuklandı

ANKA - Güncel
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Muğla Marmaris'te, üç gündür süren orman yangınını çıkardığı belirtilen S.A. tutuklandı.

Muğla Marmaris'te, üç gündür süren orman yangınını çıkardığı belirtilen S.A. tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde üç gündür süren orman yangınını çıkardığını itiraf eden S.A. tutuklandı. S.A. ifadesinde ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgedeki arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını belirtti.

Yangının başladığı Küfre Koyu'nda, yanında 2 benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden S.A. (34) çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince bugün tutuklandı. Ayrıca S.A.'nın ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği belirtildi.

ANKA / Güncel

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