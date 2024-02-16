Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı
Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı, cezaevine gönderildi. Operasyonlarda uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretine ilişkin malzemeler ele geçirildi.
Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı, cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 1-15 Şubat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, 87 sentetik hap, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 270 lira, bin 220 dolar, 95 avro ele geçirildi.
Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ayrıca, soruşturma kapsamında 168 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.