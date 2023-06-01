Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Yatağan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Yatağan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Yatağan ilçelerinde bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktaları ile belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.