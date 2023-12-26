Muğla'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Muğla'nın Datça ilçesinde yaşanan traktör kazasında sürücü Yaşar Şaşmaz hayatını kaybetti. Kaza, Çeşmeköy Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, traktörün altında kalan Şaşmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Yaşar Şaşmaz'ın (72) kullandığı 48 R 5316 plakalı traktör, Çeşmeköy Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Şaşmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.