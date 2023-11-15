Muğla'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesi Karşıyaka Mahallesi Düzen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.K. idaresindeki 48 NT 092 plakalı kamyonet ile Menteşe ilçe merkezinden Yılanlı bölgesi istikametine ilerleyen O.Ç. idaresindeki 48 ACV 924 plakalı otomobil, Düzen mevkii kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan İ.K, C.Ç.O. ve F.M.'yi ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA