Muğla'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı ve sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Handan Ustaoğlu idaresindeki 34 BSM 425 plakalı otomobil, Hamit Mahallesi'nde, su kanalına devrildi.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vinç yardımıyla kanaldan çıkarılan otomobilde, Ustaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.