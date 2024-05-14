Muğla'da kayıp kişinin cesedi bulundu, gözaltı sayısı arttı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan kişinin cesedi bulunmasıyla ilgili 3 olan gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Kayıp Şaban A'nın (52) dün cesedinin bulunmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oğlu Mustafa A. ve kayınvalidesi Durkadın K. da gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Seydikemer'de 50 gündür aranan Şaban A'nın bulunması için ailesi bir televizyon programına katılmış, bu kişinin cesedi dün ilçedeki Sarıyer mevkisinde bulunmuştu.

Şaban A'nın eski eşi Emine K, oğlu Mert A. ve arkadaşı Burhanettin Ö. gözaltına alınmıştı.