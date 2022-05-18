Milas'ta çıkan yangında besi çiftliğindeki saman balyaları yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milas'ta çıkan yangında besi çiftliğindeki saman balyaları yandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Muğla'nın Milas ilçesinde, besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde, besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaşyer Mahallesi'nde bir firmaya ait besi çiftliğinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, içerideki samanlığı da sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, kepçe, iş makinası ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında, hasar oluşan çiftlikteki saman balyaları yandı.

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title