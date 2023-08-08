Üye Girişi
Haberler

Muğla'da çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

Güncel Haberler

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu söndürüldü.

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Gölet Bölgesi Karıncalı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve orman yangını söndürme işçisi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu alandaki yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu söndürüldü.

2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın sonrası soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Muğla Ula Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title