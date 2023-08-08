Muğla'da çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
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Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu söndürüldü.
Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Gölet Bölgesi Karıncalı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve orman yangını söndürme işçisi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu alandaki yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu söndürüldü.
2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın sonrası soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel