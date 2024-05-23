MSB: Son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürdürdüğünü belirtti.

Aktürk, bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 48, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1048 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

55 bin 507 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u terör örgütü mensubu 364 kişinin yakalandığını, 1390 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini bildiren Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 345'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 55 bin 507 olmuştur." dedi.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin halkına yönelik orantısız ve acımasız saldırılarını sürdürdüğüne vurgu yapan Aktürk, şunları kaydetti:

"İsrail, daha fazla masum Filistinli ölmeden bir an evvel saldırılarını durdurmalı, Filistin halkının ihtiyacı olan insani yardımların girişine izin vermelidir. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulme uluslararası toplumun artık dur demesi gerektiğini bir kez daha vurguluyor, bazı Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararlarını uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın bir gereği olarak memnuniyetle karşılıyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip bir Filistin, sadece barış için değil, hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için şarttır."

Eğitim ve tatbikatlar

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam ettiğine dikkati çekerek şu bilgileri verdi:

"45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katıldığı ve bölgede icra edilen en büyük birleşik müşterek tatbikat olan EFES-2024'ün fiili atışlı arazi safhası, Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ile Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde başarıyla devam etmektedir. Fiili atışlı arazi safhası 9 Mayıs'ta başlayan EFES-2024'ün seçkin gözlemci gününün 29-30 Mayıs tarihlerinde icra edilmesi, tatbikat kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının artmasına katkı sağlayan yerli, milli ve modern teknolojiyi haiz savunma sanayisi ürünlerimizin fuar anlayışı içerisinde sergileneceği savunma sanayi sergisi açılması planlanmaktadır. 28 Mayıs'ta Seferihisar İzmir'deki Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesinde açılacak sergiye 48 savunma sanayi firması katılacaktır."

Ayrıca, İtalya'da Mare Aperto-Polaris/Italian Minex ile, Konya'da Türkiye-Katar ILGIN-2024 tatbikatlarının icra edildiğini belirten Aktürk, 21-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Deniz Aslanı tatbikatına katılım sağlandığını, 27-31 Mayıs tarihleri arasında Belçika'da Snow-Master ve Türkiye sınırları içerisinde Ramstein Guard-24 tatbikatlarının gerçekleştirileceğini söyledi.

Aktürk, Malezya'nın ardından 17-19 Mayıs tarihleri arasında Endonezya'ya liman ziyaretinde bulunan TCG KINALIADA korvetinin, bugün de Tayland'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini, 25 Mayıs'ta ise bir sonraki liman olan Çin'e doğru seyre başlayarak Japonya intikaline devam edeceğini ifade etti.

Bakanlığa bağlı birlik ve kurumlara gerçekleştirilecek ziyaretlere de değinen Aktürk, "Bakanlığımıza bağlı birlik ve kurumlara, 16-19 Mayıs tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti Milli Savunma Üniversitesi heyeti tarafından ziyarette bulunulmuş, Birleşik Krallık Kraliyet Savunma Çalışmaları Akademisi heyeti tarafından 18 Mayıs'ta başlayan ziyaret devam etmekte, 26-30 Mayıs tarihleri arasında ise 144'üncü Dönem NATO Savunma Koleji Kıdemliler Kursu heyeti tarafından ziyaret yapılması planlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Doğal afetlerle mücadele ve insani yardım faaliyetleri

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından insani yardım faaliyetlerine yurt içinde ve dışında ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek verildiğini kaydetti.

Bu kapsamda, Afganistan'da meydana gelen sel felaketi sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle hazırlanan yaklaşık 23 tonluk insani yardım malzemesinin A400M tipi askeri kargo uçağıyla 17 Mayıs'ta bölgeye sevk edildiğini anımsatan Aktürk, şöyle devam etti:

"İran makamlarının talebi, Dışişleri Bakanlığımız ile yapılan koordine ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı üzerine İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterini arama kurtarma faaliyetlerine Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopterimiz görevlendirilmiştir. Bu vesileyle, yaşanan elim kaza sonucu hayatını kaybeden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve heyette bulunanlarla, Afganistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet; Afgan ve İran halkına başsağlığı diliyoruz."

Envantere alınan savunma sanayi ürünleri

Tuğamiral Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geliştirilen ve üretilen yerli ve milli savunma sanayi sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin daha da arttığını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 20 Mayıs'ta ASELSAN'ın Ankara Gölbaşı'ndaki tesislerinde gerçekleşen "Taşınabilir Erken İkaz Radar Sistemi Teslim Töreni"ne katıldığını hatırlatan Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L), Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS) Silah Sistemi, Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi (AVCI) ile Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsizin (ÇBSMT) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır." dedi.

(Sürecek)