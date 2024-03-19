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Pençe-Kilit operasyonunda bir askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü teröristler tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin yaralandığını açıkladı. Bakanlık ayrıca ilk temasta 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Şehit askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü teröristler tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin yaralandığını açıkladı. Bakanlık ayrıca ilk temasta 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu" başlıklı açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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