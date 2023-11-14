MİT, PKK/KCK'nın sözde Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu Remzi Avcı'yı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT, 1992 yılından bu yana Türkiye aleyhinde doğrudan silahlı faaliyetler yürüten ve Diyarbakır'daki çukur/barikat olaylarında güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen eylemlerin sorumlularından olan 'Çiya Amed' kod adlı Remzi Avcı'nın tüm faaliyetlerini titizlikle takip etmeye başladı. MİT, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorinde yer alan teröristin, Irak'ın kuzeyindeki operasyon birliklerine sansasyonel nitelikteki eylemlerle zayiat verdirmeyi amaçlayan bir dizi faaliyetini tespit etti. Avcı'nın tehdit seviyesinin artması üzerine MİT, operasyon kararı alındı. Sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu olması nedeniyle sınırdan 222 kilometre derinlikli bir alanda gizlenen terörist, MİT'in saha ajanlarının anlık müdahalesi ile düzenlenen spesifik operasyonla etkisiz hale getirildi. PKK'nın, eyalet sorumlusu düzeyinde bir yöneticisinin öldürülmesinin tabanda yaratacağı korku ve moral bozukluğunu bertaraf etmek için söz konusu suikastı gizlemeye çalıştığı belirtildi.