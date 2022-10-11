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Mısırlı Uzman: Çin Ekonomisi Küresel Zorluklara Rağmen Kayda Değer Bir Esneklik Sergiliyor

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Mısırlı Uzman: Çin Ekonomisi Küresel Zorluklara Rağmen Kayda Değer Bir Esneklik Sergiliyor

HABER: Mısırlı uzman: Çin ekonomisi küresel zorluklara rağmen kayda değer bir esneklik sergiliyorÇEKİM LİSTESİ: HABERİN İÇERİĞİ: Mısırlı siyaset bilimi profesörü Heba Gamal, dünyanın son yıllarda karşılaştığı çeşitli uluslararası zorluklarla başa çıkmada Çin ekonomisinin kayda değer bir...

HABER: Mısırlı uzman: Çin ekonomisi küresel zorluklara rağmen kayda değer bir esneklik sergiliyor

ÇEKİM LİSTESİ:

HABERİN İÇERİĞİ:

Mısırlı siyaset bilimi profesörü Heba Gamal, dünyanın son yıllarda karşılaştığı çeşitli uluslararası zorluklarla başa çıkmada Çin ekonomisinin kayda değer bir esneklik sergilediğini söyledi.

SES 1 (Arapça): HEBA GAMAL, Kahire merkezli Ulusal Planlama Enstitüsü'nde siyaset bilimi profesörü, Mısır Dışişleri Konseyi Üyesi:

"Çin, ülkenin yüksek iyileşme oranlarına ve hızlı aşı üretimine ulaşmasına yardımcı olan dinamik sıfır Kovid politikasıyla Kovid-19 pandemisiyle mücadelede özel bir model sundu."

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan alınan verilere göre, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası 2022'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 oranında arttı.

SES 2 (Arapça): HEBA GAMAL, Kahire merkezli Ulusal Planlama Enstitüsü'nde siyaset bilimi profesörü, Mısır Dışişleri Konseyi Üyesi:

"Çin ekonomisi güçlü ve ABD'nin başlattığı ticaret savaşı, Rusya-Ukrayna çatışması ya da Kovid-19 süreci gibi zor zamanları atlatabilecek durumda."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Siyaset Kahire Güncel Haberler

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