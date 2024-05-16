Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail'in Gazze ablukasını sıkılaştırmaya çalıştığını söyledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirerek Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı sıkılaştırmaya çalıştığını söyledi.

Sisi, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu.

Bölgenin zorluk ve krizler kıskacında kalarak tarihi koşullardan geçtiği bir günde toplandıklarının altını çizen Sisi, bunlardan birinin de İsrail'in Filistin halkına karşı açtığı savaş olduğunu belirtti.

Sisi, "Bu tarihi anlar da tüm taraflara iki süreci dayatıyor: Birincisi barış, istikrar ve umut süreci. İkincisi ise Gazze Şeridi'nde devam eden askeri gerilimin sürüklediği kaos ve yıkımdır." dedi.

Gazze Şeridi'nde yaşananların önüne geçmesi konusunda uluslararası toplumun tüm gücü ve Birleşmiş Milletler'deki (BM) kurumlarıyla aciz kaldığına işaret eden Sisi, bölgeyi uçuruma düşmekten kurtarmak için Mısır'ın diğer bazı dost ve kardeş ülkelerle çabalara giriştiğini aktardı.

Gazze'de ateşkes için yapılan müzakerelerin sonuç vermemesi konusunda İsrail'i suçlayan Sisi, şunları kaydetti:

"Ateşkes için sarf edilen çabalar konusunda İsrail'in sorumluluktan kaçmaya devam ettiğini gördük. Hatta Refah'ta kabul edilemez olan askeri operasyonlarında bir adım ileri gittiği gibi Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı sıkılaştırmak için kullanmaya çalışıyor."

Mısır'ın, Filistin davasının tasfiye edilmesi ve Filistinlilerin tehcir edilmesini reddeden tutumunu sürdürdüğünü vurgulayan Sisi, "Askeri ve güvenlik çözümlerinin çıkarları koruyacağı ve güvenliği sağlayacağını düşünenlerin sonuç almayacağını teyit ediyorum. Uçuruma sürükleme politikalarının sonuç vereceğini düşünenler yanlış yoldadır." diye konuştu.

Dünyadaki tüm halkların dünya düzenine olan güveninin sınavdan geçtiğine işaret eden Sisi, bunun barış, güven ve istikrara olan etkilerinin de büyük olacağını söyledi.

Filistinlilere yönelik yıkıcı savaşa derhal bir sınır getirme çağrısında bulunan Sisi, "Gerek Filistinliler gerekse İsrailliler olsun gelecek nesillerin tümü adalet, barış ve güvenliğin olduğu bir bölgeyi hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Hamas Katar ve Mısır'ın ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına çıkmak için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.