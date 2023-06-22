Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: Erdoğanizm Altında Sürdürdüğü Bugüne Kadarki Ekonomi Politika İflas Etmiştir.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, “Sayın Cumhurbaşkanın enflasyon sonuçtur sebebi faizdir tezi vardır. Bugün muhtemelen Merkez Bankası faizi yukarı doğru çıkardığı ilan edecek. Erdoğanizm altında sürdürdüğü bugüne kadarki ekonomi politika iflas etmiştir. Mehmet Şimşek’i paranın başına getirerek ve faiz silahını yeniden gündeme sokarak, bu yaklaşım iflas etti. Gerçeklerle de alakası olmayan bir yaklaşımdı” dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Sayın Cumhurbaşkanın enflasyon sonuçtur sebebi faizdir tezi vardır. Bugün muhtemelen Merkez Bankası faizi yukarı doğru çıkardığı ilan edecek. Erdoğanizm altında sürdürdüğü bugüne kadarki ekonomi politika iflas etmiştir. Mehmet Şimşek'i paranın başına getirerek ve faiz silahını yeniden gündeme sokarak, bu yaklaşım iflas etti. Gerçeklerle de alakası olmayan bir yaklaşımdı" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bugün gündeme ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Milli Yol Partisi Genel Merkezi'nde konuşan Çayır özetle şunları söyledi:

"Muhalefet bazen yol göstermektir, hakikatleri dile getirmektir. Kimileri üslubumuzu sert gösterebilir. Hep gerçeği ifade edeceğimize söz verdiğimiz için hep hakikati yalın bir şekilde ifade etmeyi gerekli görüyoruz. 14 Mayıs'ın 28 Mayıs'ın üzerinden çok zaman geçti hala hükümetten beklediğimiz bir şey var. Normalde geçmişte iktidar olanlar milletin önüne bir yol haritası çizerlerdi. Milletin önüne neleri nasıl yapacakları ile ilgili aleni ifadede bulunurlardı. Şu anda kadar hiçbir yol haritası duymadık.

"BUGÜN MUHTEMELEN MERKEZ BANKASI FAİZİ YUKARI DOĞRU ÇIKARDIĞI İLAN EDECEK"

Kendisi yetersiz, Halk Bankası'nı batıran Mehmet Şimşek'i işin başına getirdi. Sayın Cumhurbaşkanın enflasyon sonuçtur sebebi faizdir tezi vardır. Bugün muhtemelen Merkez Bankası faizi yukarı doğru çıkardığını ilan edecek. Ama yüzde 10, 15, 20 tedricen basamak basamak yukarı doğru çıkaracak. Sayın Cumhurbaşkanının iddia ettiği tez geçerli olmayacak. Faiz yukarı doğru tırmandırılacak başka seçeneği yok. Dün suçladığı bugün başa getirdiği bakanın da başka yapacak bir şey yok.

"ERDOĞANİZM ALTINDA SÜRDÜRDÜĞÜ EKONOMİ POLİTİKA İFLAS ETMİŞTİR. MEHMET ŞİMŞEK'İ GÖREVE GETİREREK BU YAKLAŞIM İFLAS ETİ"

Türk milleti hükümetten en azından 3 aylık bir plan, 6 aylık öngörü istemektedir. Yorgun bir kafa, ufku hayali pörsümüş bir grup var. Hayal pörsürse yerle bir olursa gelecekle ilgili hiçbir umudunuz olmaz. Artık Türkiye'nin gerçeklerle rasyonel rakamlarla hareket etmesi gerekiyor. Birilerinin iddia ettiği gibi oyun çoğunu alan haklıdır tezi yanlıştır. Oy fazlalığı birinin politikasını haklı kılamaz. Sadece ve sadece demokrasinin icabı yarıdan bir fazlasını almıştır, hükümeti kurmakla görevlidir, ülkeyi yönetmekle görevlidir. Bu kadar . Onun dışında söylediklerinin yanlışlığını oy çokluğu yok etmemektedir. Bu sebeple Erdoğanizm altında sürdürdüğü bugüne kadarki ekonomik politika iflas etmiştir. Mehmet Şimşek'i paranın başına getirerek ve faiz silahını yeniden gündeme sokarak, bu yaklaşım iflas etti. Gerçeklerle de alakası olmayan bir yaklaşımdı. Ekonomiyle de alakası yok, gerçeklerle de alakası yok. Yaşadığımız hayatla da alakası yok.

"BAĞIMSIZLIĞIN İLK ŞARTI BAŞKASINDAN PARA DİLENMEMEKTİR"

Bugün Türkiye Cumhuriyet'inin paradan sorumlu bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı BAE'ye gitti, para istemek için. Dün suçlamışlardı, '15 Temmuz'un arkasında BAE var' demişlerdi hatırlayın. Bir günlük bir ziyarette bulundular, para istediler. İçinde bulunduğumuz şartlar çok ağır. İktidar hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi davranmaya devam ediyor. Bağımsızlığın ilk şartı başkasından para dilenmemektir.

"BU SİSTEM BÖYLE FIRILDAKLAR YARATIYOR"

Biz başından beri yürekten, içten olduğu gibi bir şey söylüyoruz. Bu hareket milletle buluşmaya doğru yol alırken bir tek gayemiz vardı. Ortada bir problem var ve isimlendirilemeyen bir yanlışlıklar zinciri var. Bunun ilk halkası da siyasetin ta kendisidir. Siyaset kurumunun değişime uğraması gerektiğini haykırdık. Siyaset kurumu sahtekar siyasetçi türü üretiyor. İlkeli duruş yok. Adamın CHP ile alakası yokken milletvekili olmuş. Normal insan ilişkilerinde bile yanında yürüdüğün adama kazık atmak bizim inancımızda yer almaz. Adamı milletvekili yapmışlar dönmüş bambaşka bir hikaye anlatıyor. Başlığında doçent yazıyor, eski bakan yazıyor, eski milletvekilleri yaratıyor. Bu sistem böyle fırıldaklar yaratıyor.

"ASGARİ ÜCRETE YAPTIĞIN ZAM YERİNDE DURUYOR MU? MAZOTA, PEYNİR, ETE ZAM HEPSİ BERABER YÜRÜYOR"

Dönüşüm, değişim olmazsa, sadece iktidar değişimi değildir, zihniyet, yaklaşım, sistem değişikliğidir, olmadığı müddetçe hiçbir şey olmaz. Aynı şeyleri yaşamaktan bıkmayan bir yolda devam ediyoruz. Asgari ücrete altı ayda bir zam geliyor. Yarın bir gün üç aya düşer asgari ücretin düzenlenmesi. Enflasyonun karşısında halkımızı ezdirmeyelim diye altı ayda bir asgari ücrete zam yapılıyor. Asgari ücrete yaptığın zam yerinde duruyor mu? Mazota, peynir, ete zam hepsi beraber yürüyor. Enflasyon canavarını 130 yıldır bu ülke öldüremedi.

"AVRUPA'NIN BİZ VERDİĞİ 3-5 MİLYAR DOLARLA GÖÇMENLERİN BEKÇİLİĞİNİ YAPIYORUZ. BU AYIP HEPİMİZE YETER"

Türkiye'de muhalefet boşluğu var. 28 Mayıs'ın üzerinden bir ay geçti. Ne hükümetten ne muhalefetten gelecekle ilgili bir söz duydunuz mu? Öbürleri de birkaç milletvekili almışlar, grup kuracaklar, nemalanacaklar. Millet için bir söz var mı? Yok. Hiçbirinin eteğinde taş yok. İçe dönmüşler birbirleriyle uğraşıyorlar. Grup toplantılarında milletle ilgili bir söz yok. Sadece Hacivat ile Karagöz oyununu oynuyorlar karşımızda. Bir tarafta Afganlar gelmeye devam ediyor, bir tarafta hala Suriye'den gelenler var. Biz yetişmiş yetenekli insanlarımızı dışarıya göndermeye devam ediyoruz. Bu kabul edilemez durum. Avrupa'nın biz verdiği 3-5 milyar dolarla göçmenlerin bekçiliğini yapıyoruz. Bu ayıp hepimize yeter."