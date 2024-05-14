Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan Görüntü Paylaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da devam eden Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı. Tatbikata Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan unsurları da katılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da devam eden Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'nın, Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan unsurlarının katılımıyla devam ettiği vurgulandı.

Tatbikatın amacının, Personel Kurtarma (PK) Harekatı kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, muharebe ortamında PK Görev Kuvveti unsurları arasında ve diğer ülkelerle birlikte çalışabilirlik seviyesini geliştirmek, işbirliği alanlarını belirlemek olduğu ifade edildi.

Paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki "Skorsky" tipi helikopterler ile icra edilen personel kurtarma eğitimleri, CN-235 tipi kargo uçağından paraşütle yardım paketi atma ve paraşütle atlama eğitimleri ile Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki "Cougar" tipi helikopterler ile icra edilen su üzerinden personel kurtarma eğitimlerini içeren görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Suudi Arabistan Romanya Politika Güncel Haberler

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

 Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

 Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

 Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlık iddialara son noktayı koydu

Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlık iddialara son noktayı koydu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title