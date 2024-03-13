Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2024 Tatbikatı Son Koordinasyon Toplantısını İzmir'de Gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2024 Tatbikatı son koordinasyon toplantısının İzmir'de yapıldığını duyurdu. Toplantıya Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvet Komutanlıkları personeli ile yabancı ülke temsilcileri katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, "EFES-2024 Tatbikatı" son koordinasyon toplantısının İzmir'de yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "EFES-2024 Tatbikatı Son Koordinasyon Toplantısı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvet Komutanlıkları personeli ve yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla İzmir'de icra edildi." bilgisine yer verildi.