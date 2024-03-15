Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari'de İncelemelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemede bulundu. Güler, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin de bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dünkü Bağdat ziyaretinin ardından Hakkari'ye geçti. Milli Savunma Bakanlığı, Güler'in Hakkari'de incelemelerde bulunduğunu bildirerek şu açıklamayı yaptı:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile dün gittiği Irak ziyareti sonrası, Hakkari'ye geçti. Geceyi Yüksekova'da geçiren Bakan Yaşar Güler, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. Komutanlarla bir araya gelen Bakan Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi."