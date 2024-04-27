Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmene yapılan saldırıyla ilgili görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir velinin yumruklu saldırısına uğrayan öğretmenle görüştü.

Edinilen bilgiye göre, veli A.Ç'nin, akran zorbalığı yaptığı gerekçesiyle çocuğunu uyaran öğretmene yumruk atması üzerine, Milli Eğitim Bakanlığınca olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından, öğretmeni darbeden veli A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Olay günü ilk etapta telefonla öğretmeni arayarak "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bakan Tekin'in talimatıyla, daha sonra Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş ve Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, yumruk darbesiyle yaralanan öğretmene ziyarette bulundu.

Saldırıya uğrayan ortaokul öğretmeni, dün de Bakan Tekin ile bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede öğretmene "geçmiş olsun" dileklerini ileten Tekin, konunun takipçisi olduğunu belirtti.

Tekin, her daim öğretmenlerin yanında olacaklarını vurgulayarak, meslektaşlarının hukukunu korumaya devam edeceklerini kaydetti.