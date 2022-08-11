Haber : Milli Eğitim Bakanı Özer: "Şu anda istenilen her köyde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul açılabilecek" - Haberler

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Milli Eğitim Bakanı Özer: "Şu anda istenilen her köyde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul açılabilecek"

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Hacıramazanlar Köy Yaşam Merkezi'nin açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi SAKARYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hacıramazanlar Köy Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Hacıramazanlar Köy Yaşam Merkezi'nin açılış töreni

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması

Açılış kurdelesinin kesilmesi SAKARYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hacıramazanlar Köy Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

"Şu anda istenilen her köyde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul açılabilecek"

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

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