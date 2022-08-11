Milli Eğitim Bakanı Özer: "Şu anda istenilen her köyde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul açılabilecek"
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Hacıramazanlar Köy Yaşam Merkezi'nin açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi SAKARYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hacıramazanlar Köy Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katıldı.
Hacıramazanlar Köy Yaşam Merkezi'nin açılış töreni
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması
Açılış kurdelesinin kesilmesi SAKARYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hacıramazanlar Köy Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katıldı.
"Şu anda istenilen her köyde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul açılabilecek"
AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel