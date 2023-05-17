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Mihalıççık'ta erik büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine zarar verdi

Güncel Haberler

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan ve erik büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Mihalıççık'ta etkili olan erik büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine zarar verdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan ve erik büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Mihalıççık ilçesine bağlı Kalburcu ve Seki mahallelerinde gün içerisinde yağan sağanak yağışlar akşam saatlerine doğru şiddetini arttırdı. Mahallelerde sağanak ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Erik büyüklüğünde yere düşen buz taneleri meyve ağaçları başta olmak üzere tarım ürünlerine ciddi manada zarar verdi. Yağış dolayısıyla araç sahipleri camları kırılmaması için battaniye örttüğü öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mihalıççık Eskişehir Güncel Haberler

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