MHP'li Milletvekillerinden Hatay'da Deprem Bölgesi İncelemesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla oluşturulan MHP'li milletvekillerinin yer aldığı "Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti", Hatay'da incelemelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla oluşturulan heyet, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Belen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül'ü ziyaret eden MHP'li milletvekillerinden oluşan heyet, daha sonra Basketbol Köyü Konteyner Kenti'nde depremzedelerle bir araya geldi.

Merkez Antakya ilçesinde Ovakent Mahallesi'ndeki konteyner kentte de incelemelerde bulunan heyet, daha sonra Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, burada yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi'nin deprem bölgesindeki milletvekilleri olarak 7 kişilik heyetle çalışmalara Adana'dan başladıklarını söyledi.

Osmaniye'nin ardından Hatay geldiklerini aktaran Kaşıkçı, "Yarın da Allah nasip ederse Kilis ve Gaziantep'e gideceğiz. Deprem sonrasında da vatandaşlarımızın sıkıntılarını ve problemlerini dinlemek ve bölgede devletimizin yapmış olduğu çalışmaları yakından izlemek için bugün buradayız. Dün Osmaniye ve Adana illerimizi Allah'a şükürler olsun çok iyi gördük. Hatay'da yıkımın boyutu diğer illerimize göre fazla olduğu için elbette buradaki çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Kaşıkçı, vatandaşların geçici konaklama merkezlerine yerleşmesinin ve ağır hasarlı binaların yıkımının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir taraftan da kalıcı konutların temeli atılıyor. Elbette büyük bir afet, felaket. Ancak Allah'ın izniyle biz, Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanımız bu felaketi siyaset üstü bir olay olarak görüyor. Dolayısıyla devlet millet kaynaşmasıyla da inşallah bu büyük felaketin de hep birlikte altından kalkacağız."

Kaşıkçı'nın yanı sıra Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'den oluşan heyet, daha sonra Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile basına kapalı görüştükten sonra kentten ayrıldı.