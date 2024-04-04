MHP'li Belediye Başkanı, SMA hastası çocuğa bağış çağrısında bulundu

MHP'den Kastamonu Azdavay Belediye Başkanı seçilen Cevat Taşkan, çiçek yerine SMA hastası Yağız Batu Demirtaş'a bağış çağrısında bulundu.

Mahalli idareler seçimlerinde Azdavay Belediye Başkanı seçilen Cevat Taşkan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Taşkan, paylaşımında, "Belediye Başkanlığı devri için çiçek ya da çelenk göndermek isteyen tüm sevenlerimizden ricamız bize çiçek göndermek yerine SMA Tip-1 ilerleyici kas ve enfeksiyon hastası Yağız Batu Deirtaş'a yardım ederseniz bizi daha mutlu edersiniz." ifadelerine yer verdi.