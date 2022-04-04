MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti

AA - Yeşim Sert Karaaslan - Güncel
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 25. yılı dolayısıyla partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 25. yılı dolayısıyla partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarında düzenlenen anmaya Bahçeli'nin yanı sıra MHP'nin kurucularından ve Türkeş'in yakın arkadaşlarından Ali Reşat Yılmazbilen ile parti yetkilileri katıldı.

Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarına kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı ve bakır ibrikle su döktü.

Anıt mezarda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Türkeş'in kabri başında dua eden Bahçeli, ziyaretin ardından beraberindekilerle anıt mezardan ayrıldı.

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Güncel, Haberler

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