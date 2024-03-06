Üye Girişi
Haberler

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Asayiş ve Güvenlik Çalışmalarını Değerlendirdi

Güncelleme:

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ilk 2 ayda gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi. Ocak ve şubatta 11 bin 730 asayiş olayının yaşandığını belirten Pehlivan, asayiş olaylarının geçen yıla göre azaldığını ve terörle mücadeledeki operasyon sayısının arttığını ifade etti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ilk 2 ayda gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Pehlivan, Valilikte düzenlenen toplantıda, ocak ve şubatta 11 bin 730 asayiş olayının yaşandığını ifade etti.

Asayiş olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azaldığını anlatan Pehlivan, gözaltına alınan şüphelilerden 755'inin tutuklandığı bilgisini verdi.

Pehlivan, kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu, terör ve siber suçlarla mücadelede gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

Terör örgütlerine yönelik ocak ve şubatta 73 operasyonun düzenlendiğini belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda yakalanan 104 şüpheliden 37'si tutuklanmış olup operasyon sayılarında 3,5 kat artış, tutuklama oranından ise yüzde 164 artış yaşanmıştır. Adı ne olursa olsun terörle mücadele konusunda birimlerimizin bu konudaki operasyonları ve istihbarat çalışmaları etkin bir şekilde devam etmektedir. Özellikle bu örgütlerin vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzurunu tehdit etmesine müsaade edilmemiştir ve edilmeyecektir."

Pehlivan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının Akdeniz'de huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda önemli çalışmalar yaptığını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Hamza Pehlivan Operasyon Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Osman Arslan kimdir? AK Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan kaç yaşında, nereli? Zafer Burak Hasar kimdir? Memleket Partisi Ankara Belediye Başkan Adayı Zafer Burak Hasar kaç yaşında, nereli? Mehmet Uyanık kimdir? AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık kaç yaşında, nereli? Cüneyt Oğuz kimdir? Memleket Partisi İzmir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz kaç yaşında, nereli? Cemal Arıkan kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemal Arıkan kaç yaşında ve nereli? Berk Hacıgüzeller kimdir? Memleket Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller kaç yaşında, nereli? Ramazan Altan kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ramazan Altan kaç yaşında, nereli? Suat Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç kaç yaşında ve nereli? Semra Sökme kimdir? Yeniden Refah Partisi Amasya Belediye Başkan Adayı Semra Sökme kaç yaşında ve nereli? Mehmet Şafi Erim kimdir? Yeniden Refah Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Şafi Erim kaç yaşında ve nereli? Nazif Atalay kimdir? Yeniden Refah Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay kaç yaşında ve nereli? Erol Demir kimdir? Gelecek Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Erol Demir kaç yaşında, nereli? Nevzat Altıtok kimdir? Gelecek Partisi İstanbul-Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Nevzat Altıtok kaç yaşında, nereli? Aynur Tatlı kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Aynur Tatlı kaç yaşında, nereli? Cüneyt Çeliksoy kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Cüneyt Çeliksoy kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title