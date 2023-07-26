Mersin Limanı'nda Muz Konteynerinde 11 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda, Ekvador'dan gelen gemideki muz yüklü konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konteynerde yapılan aramada uyuşturucu maddeye ulaştı ve şüpheli bir kişi gözaltına alındı.