Mersin Gülnar'da Orman Yangını: 4 Köy Evi Yandı

Mersin'in Gülnar ilçesi sınırlarında dünden itibaren havadan ve karadan ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü orman yangınında 16 saat geride kaldı. Müdahalenin devam ettiği bölgede 4 köy evinin yandığı öğrenildi.

Dün akşam üzeri ilçeye bağlı Kavakoluğu köyü Delikkaya mevkiinde orman yangını çıktı. Yangının yöre sakinleri tarafından haber verilmesi ile bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde hem havadan hem karadan çok sayıda ekip sevk edildi. Hava ve karadan çok sayıda helikopter ve arazözle müdahale edilen yangın rüzgarın etkisi ile kontrol altına alınamadı. Hava kararması ile karadan yapılan söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopterler de katıldı. Toplumsal olaylara müdahale aracı olarak bilinen TOMA'ların da sevk edildiği yangın bölgesinde ekiplerin mücadelesi sabaha kadar sürdü. Köyün üst tarafında yer alan 4 evin yandığı orman yangınının kontrol altına alınması için sabahın ilk ışıklarıyla helikopterler ve uçaklar da dahil edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesi devam ediyor. - MERSİN