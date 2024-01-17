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Mersin'de Torbacılara Operasyon: 54 Kişi Gözaltına Alındı

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Mersin'de 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan 54 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 76 gram uyuşturucu madde (Eroin, metamfetamin, esrar, bonzai), 2 ruhsatsız tabanca ve 10 mermi, 2 ruhsatsız tüfek, 22 kartuş, suçtan elde edilen 45 bin 500 TL ele geçirildi. Operasyonda aralarında 0-5 yıl arası aranması bulunan 9, 15- 20 yıl arası aranması bulunan 1 şüpheli olmak üzere 21 kişi yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyette götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Mersin'de 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan 54 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 76 gram uyuşturucu madde (Eroin, metamfetamin, esrar, bonzai), 2 ruhsatsız tabanca ve 10 mermi, 2 ruhsatsız tüfek, 22 kartuş, suçtan elde edilen 45 bin 500 TL ele geçirildi. Operasyonda aralarında 0-5 yıl arası aranması bulunan 9, 15- 20 yıl arası aranması bulunan 1 şüpheli olmak üzere 21 kişi yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mersin Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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